Calciomercato Roma: in discesa le quotazioni di Rios, risale El Aynaoui e oggi altri contatti. Resta viva la pista Ferguson

Svolta nel calciomercato in entrata della Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sono in discesa le quotazioni di Richard Rios del Palmeiras: i giallorossi continuano a monitorare il centrocampista colombiano, ma per ora non ci sono segnali di un’accelerata imminente. In risalita, invece, la pista che porta a Neil El Aynaoui, per il quale ci sono stati dei contatti con il Lens anche nella giornata odierna: la richiesta economica dei francesi resta 30 milioni di euro.

In attacco resta viva la soluzione Evan Ferguson: il centravanti del Brighton arriverebbe nella Capitale con la formula del prestito e la Roma è intenzionata a chiudere per evitare l'inserimento dell'Atalanta.