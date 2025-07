La mancata partenza di Calhanoglu ferma l'Inter nella corsa a Richard Rios, obiettivo giallorosso in forza al Palmeiras. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto nel video pubblicato su Youtube sul canale di Fabrizio Romano, infatti, la Roma è al lavoro per capire la struttura giusta, fra pagamenti e cifre, per arrivare a dama per il colombiano.