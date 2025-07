Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: confermati i contatti per Fabio Silva. Lipsia e Francoforte fortemente interessate

La Roma è alla ricerca di un rinforzo offensivo e nella lista di Frederic Massara c'è anche Fabio Silva del Wolverhampton su richiesta di Gian Piero Gasperini. Come riportato dal portale britannico, sono confermati i contatti iniziali della società giallorossa per valutare l'affare. L'attaccante portoghese ha riscosso interesse anche in Bundesliga e piace soprattutto a Lipsia ed Eintracht Francoforte, che stanno seriamente pensando al calciatore per sostituire rispettivamente Benjamin Sesko (nel mirino di Newcastle e Manchester United) e Hugo Ekitike (trasferitosi al Liverpool). Il Wolverhampton vuole cedere il classe 2002 ed è pronto a lasciarlo partire per 20/25 milioni di euro.

(teamtalk.com)

