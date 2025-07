Calciomercato Roma, non si molla la pista Paixao: il Marsiglia non ha ancora chiuso per lui. Nuovi contatti anche per Fabio Silva

La Roma non si ferma. Frederic Massara sta continuando a lavorare per cercare di migliorare la rosa che verrà messa a disposizione a Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, i giallorossi stanno spingendo per rinforzare ancora il reparto offensivo. Tra i nomi sondati c'è sempre Igor Paixao, ala del Feyenoord che sembrava essere un promesso sposo del Marsiglia ma che di fatto non ha ancora chiuso per lui. Inoltre, ci sono stati nuovi contatti anche con il Wolverhampton per il classe 2002 Fabio Silva, attaccante portoghese che può giocare anche come esterno a sinistra o seconda punta.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE