Sembra essere ormai sfumato uno degli obiettivi di mercato della Roma. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, Nelson Deossa del Monterrey è a un passo dal trasferimento al Betis. Nei giorni scorsi una delegazione della società spagnola si era recata in Messico per chiudere la trattativa e ora l'affare è alle battute finali.

(marca.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE