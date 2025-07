Calciomercato: Kokcu vuole il Besiktas. Trattativa in corso con il Benfica

Svolta nel futuro di Orkun Kökçü. Come rivelato da Fabrizio Romano, il centrocampista turco ha informato il Benfica di volersi trasferire al Besiktas. Il calciatore, accostato anche alla Roma in questa sessione di mercato, ha preso la sua decisione e ora i club sono in contatto per trovare l'accordo. La trattativa è iniziata e le parti stanno già discutendo dei dettagli dell'eventuale trasferimento.

?? Orkun Kökçü has informed Benfica of his desire: he wants to join Besiktas.

Negotiations starting between Besiktas and Benfica as clubs already discussed details of the move.

Kökçü to Besiktas, getting closer. ?? pic.twitter.com/BrDql5pht0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025