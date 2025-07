Calciomercato Roma, dalla Turchia: contatti in corso con Kokcu. Il centrocampista vuole lasciare il Benfica

La Roma è alla ricerca di rinforzi per il reparto di centrocampo in vista dell'inizio del campionato e dalla Turchia spunta un nuovo nome. Come riportato dal portale, sarebbe in corso dei contatti tra il club giallorosso e Orkun Kökçü: il classe 2000, autore di 12 reti e 11 passaggi vincenti in 55 presenze stagionali, vuole lasciare il Benfica ed era già seguito dalla società capitolina ai tempi del Feyenoord.

? EXCL - Discussions en cours entre l’AS Roma et Orkun Kökcü ! Le milieu Turc veut quitter Benfica. pic.twitter.com/EqlsuWtxp1 — Joueurs Turcs?? (@JoueursTR) July 3, 2025