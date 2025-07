Calciomercato, il Benfica acquista un centrocampista in attesa di sviluppi su Rios: ufficiale l'arrivo di Barrenechea (COMUNICATO e FOTO)

Il Benfica mette a segno un colpo per il centrocampo: è ufficiale l'acquisto di Enzo Barrenechea, il quale arriva dall'Aston Villa con la formula del prestito oneroso (3 milioni di euro) con obbligo di riscatto a 12 condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. La società portoghese non sembra intenzionata a fermarsi e, nonostante il nuovo rinforzo, continua a seguire con grande attenzione anche Richard Rios del Palmeiras, obiettivo di mercato della Roma.

Ecco il comunicato ufficiale su Barrenechea: "Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD comunica di aver raggiunto un accordo con l'Aston Villa FC per il prestito del giocatore Enzo Barrenechea per la stagione 2025/26 per un importo di 3.000.000 euro. Tale accordo prevede un'opzione di acquisto, che potrà diventare obbligatoria in caso di raggiungimento degli obiettivi, per il trasferimento definitivo dei diritti sportivi del giocatore, per un importo di 12.000.000 euro. Il Benfica SAD avrà il diritto di trattenere il contributo di solidarietà del 5%, da distribuire successivamente ai club che hanno partecipato alla formazione del giocatore. L'Aston Villa FC avrà inoltre diritto a ricevere una percentuale del 30% del valore di una plusvalenza ottenuta in un futuro trasferimento del giocatore, limitata a un massimo di 10.000.000 euro".

(slbenfica.pt)

