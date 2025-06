LIVE - Como, Suwarso: "Fabregas non ha mai chiesto di andare via e resta qui. Abbiamo comunicato il 'no' a Marotta". E l'Inter vira forte su Chivu (VIDEO)

L'Inter è alla ricerca di un nuovo allenatore al posto di Simone Inzaghi (trasferitosi all'Al-Hilal) e sta valutando diverse opzioni tra cui Cesc Fabregas e Cristian Chivu. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla trattativa.

15:49 - Arrivano ulteriori dichiarazioni del presidente del Como Suwarso sul futuro di Fabregas: "Nessuna novità, con l’Inter non è successo niente. Loro hanno chiesto il permesso per trattare, abbiamo risposto di no. Cesc resterà al Como? Sì, speriamo".

15:32 - Secondo Eleonora Trotta, Chivu aveva fatto sapere al Parma che avrebbe lasciato il club soltanto per una big e ora si è concretizzata l'opportunità Inter.

15:31 - Come affermato da Fabrizio Romano, Chivu ha interrotto la trattativa per il rinnovo con il Parma e ora attende la decisione finale dell'Inter. Le due società hanno allacciato i contatti nella giornata odierna e l'allenatore aspetta la fumata bianca.

