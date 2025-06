Calciomercato, il Parma pensa al sostituto di Chivu: opzione De Rossi, ma ancora nessun contatto diretto

La girandola di allenatori in Serie A potrebbe coinvolgere anche il Parma. Cristian Chivu, attuale tecnico del club crociato, è in contatto con l'Inter per sostituire Simone Inzaghi dopo il 'no' del Como per Cesc Fabregas e al momento è in cima alla lista dei nerazzurri. Gli emiliani hanno quindi iniziato a valutare alcuni profili e tra le opzioni (oltre a Paolo Vanoli e Alberto Gilardino) c'è anche Daniele De Rossi, il quale aveva parlato con il Como in caso di addio di Fabregas.

Il #Parma comincia a valutare qualche profilo in caso di (probabile) addio di #Chivu. Ci sono almeno tre o quattro opzioni, compresi #Vanoli e #DeRossi che aveva davvero parlato con il #Como. Ma siamo ai primi giri di orizzonte — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 5, 2025

Come confermato da Gianluca Di Marzio, i primi nomi nella lista del Parma sono Alberto Gilardino e Daniele De Rossi. La società emiliana non ha però allacciato contatti diretti con nessuno dei due allenatori.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE