Calciomercato, Wehrle (ad Stoccarda): "Woltemade resterà qui anche la prossima stagione. Non abbiamo ricevuto alcuna offerta"

STUTTGARTER ZEITUNG - Alexander Wehrle, amministratore delegato dello Stoccarda, ha rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco e tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro di Nick Woltemade. Il centravanti è seguito da molti club in Europa ed è stato accostato anche alla Roma, ma è destinato a rimanere allo Stoccarda. Ecco le parole del dirigente: "Anche la prossima stagione andremo avanti con Nick. Punto e basta! Tutti i club tedeschi, tranne il Bayern Monaco, sono disposti a parlare del trasferimento di un giocatore chiave al di sopra di una certa cifra. Ovviamente questo vale anche per noi, ma non c'è ancora stata alcuna offerta verbale o scritta o per lui".

Rinnovo?

"Non c'è motivo di agire immediatamente. Inoltre siamo in costante dialogo con i nostri giocatori e i loro agenti e questo vale anche per Nick".

