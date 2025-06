Calciomercato Roma: nessuna mossa ufficiale per Woltemade, lo Stoccarda lo valuta almeno 40 milioni

Iniziano a circolare i profili per la nuova Roma di Gian Piero Gasperini e nei giorni scorsi si era fatto il nome di Nick Woltemade per rinforzare l'attacco. Secondo le informazioni del giornalista di calciomercato.it Maurizio Russo, il club giallorosso ad oggi non ha fatto mosse ufficiali con l'entourage del classe 2002 né con lo Stoccarda. E, considerando i tanti club interessati, il club tedesco lo valuta almeno 40 milioni di euro.

