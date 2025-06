Calciomercato, sondaggio della Fiorentina per Anjorin: ritenute eccessive le richieste dell'Empoli

Malgrado la retrocessione, sono diversi i gioielli messi in vetrina dall'Empoli. Uno di questi è sicuramente Tino Anjorin: il centrocampista inglese ha messo a segno due reti in 22 presenze, suscitando l'interesse di diverse squadre. L'inglese è seguito anche dalla Roma, ma nelle ultime ore anche la Fiorentina ha chiesto informazioni sull'inglese, come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio nella trasmissione Calciomercato - L'originale. La richiesta dell'Empoli però è stata giudicata per il momento troppo elevata dai Viola.

(Sky Sport)