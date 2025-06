Roma, c'è anche Anjorin

La Roma si scuote. L'insediamento di Massara alla direzione sportiva è stato velocissimo,

dopo l'improvvisa separazione da Ghisolfi, proprio perché finalizzato a sbloccare le questioni più urgenti: serve una cessione remunerativa entro il 30 giugno per rispettare i limiti fissati dal fair play finanziario. Il nuovo arrivato si è dunque già attivato per radunare i dossier aperti, a cominciare da Paredes al Boca e Shomurodov al Basaksehir. [...] il rinnovo del contratto di Svilar fino al 2029 è praticamente fatto ma per ragioni di opportunità e contabilità potrebbe essere ufficializzato all'inizio di luglio, così da essere scaricato sul prossimo bilancio. Naturalmente il principio ispiratore del mercato, di questo mercato, resterà lo stesso: niente spese pazze, valorizzazione del patrimonio, difesa strenua dei giocatori migliori. Partiamo dal terzo punto: di Svilar abbiamo già parlato ma anche Koné e N'Dicka hanno appeal internazionale. Gasperini vuole tenere entrambi [...] Quanto allo sfruttamento delle risorse interne, Gasperini è stato ingaggiato proprio per la capacità indiscutibile di far rendere al massimo i giocatori. Dovbyk e Pellegrini, negli auspici di Ranieri, sotto le mani dell'allenatore appena nominato cresceranno tantissimo. [...] l'esterno brasiliano Wesley, classe 2003 del Flamengo, è in corsa per la fascia destra, dove in questo momento c'è solo il coetaneo olandese Rensch a disposizione. A sinistra piace non poco il belga De Cuyper del Bruges, che forse sarebbe stato già bloccato se il trasferimento di Angelino all'Al-Hilal non fosse saltato [...] E poi attenzione ai giocatori offensivi: oltre a Gudmundsson e Paixao, sondati nelle ultime settimane, il nome da seguire è Tino Anjorin, talento inglese del 2001 che l'Empoli ha acquistato l'anno scorso dal Chelsea [...] Capitolo Lucumi. E' vero che la Roma lo ha cercato, per informarsi sul contratto che scade nel 2026. Ma è altrettanto vero che Ghisolfi si è allontanato dall'idea quando ha saputo che la clausola da 28 milioni non era negoziabile. Il Bologna non tratta. E ovviamente a certe cifre neppure Massara può né vuole arrivare. [...]

