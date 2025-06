Calciomercato Roma: sondaggi di cinque club per Wesley. Il Flamengo chiede 25/28 milioni più bonus

Tutti pazzi per Wesley. Il terzino destro del Flamengo è uno degli obiettivi principali della Roma in vista della prossima stagione, ma i giallorossi non sono l'unico club interessato. Come riportato da Alfredo Pedullà, ben cinque società hanno effettuato un sondaggio per il classe 2003 brasiliano e si tratta di due squadre italiane, due spagnole e una russa. Il Flamengo però non è intenzionato a fare sconti e per farlo partire chiede una base di 25/28 milioni di euro più bonus per sfondare il muro dei 30.

(alfredopedulla.com)

