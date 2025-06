Calciomercato, Boto (DS Flamengo): "Wesley? Pronto per l'Europa, ma non bastano 20 milioni. Almeno una trentina..."

Il direttore sportivo del Flamengo, José Boto, ha commentato le voci sull'interesse di Juventus e Roma per il terzino destro Wesley. Il dirigente rossonero ha dichiarato: "Ufficialmente non c’è nulla, mentre ufficiosamente...". Boto ha però subito messo in chiaro le condizioni economiche: "Però non bastano 20 milioni come sento dire, almeno una trentina. Wesley è pronto per l’Europa". Il ds ha aggiunto che il futuro del giocatore verrà valutato dopo il Mondiale per Club, sottolineando comunque che il Flamengo non è obbligato a cederlo.

(gasport)