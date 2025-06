Calciomercato Roma: piace Mijnans dell'AZ. Costa intorno ai 10 milioni

Non solo uscite (Le Fée e Dahl, per ora), la Roma lavora anche sul mercato in entrata poiché, come scrive il portale dedicato al calciomercato, l'avvento di Gian Piero Gasperini imporrà interventi mirati in ogni settore del campo. A centrocampo Florent Ghisolfi sta lavorando per convincere il Salisburgo ad abbassare le pretese per Gourna-Douath o a considerare un nuovo prestito e un profilo che piace è quello di Sven Mijnans dell'AZ Alkmaar. Sul giocatore c'è anche l'interesse del Bologna e della Fiorentina. Il club olandese valuta il classe 2000 intornio ai 10 milioni di euro più bonus.

(calciomercato.it)

