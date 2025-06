Calciomercato Roma: nuovo incontro con l'agente di Svilar per arrivare alla fumata bianca

Stavolta ci siamo. La Roma, infatti, si incontrerà nuovamente con l'agente di Mile Svilar per arrivare ad un accordo sul rinnovo del portiere serbo. Nonostante un contratto in scadenza nel 2027, il classe 1999 riceverà un corposo aumento su cui, però, non si era ancora trovata l'intesa nelle scorse settimane. Oggi, Svilar e il suo entourage sono tornati nella Capitale poiché, come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, i giallorossi sono intenzionati a presentare una nuova offerta che possa portare alla definitiva fumata bianca.

