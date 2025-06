Svilar è tornato a Roma: possibile l'incontro con i giallorossi per il rinnovo (VIDEO)

Mile Svilar è rientrato a Roma. In casa giallorossa continua a tenere banco la questione rinnovo e, nonostante il portiere abbia un contratto in scadenza nel 2027, c'è il rischio che il calciatore serbo possa essere attratto da altri grandi club. L'intenzione del classe 1999 è quella di restare nella Capitale e proprio oggi potrebbe essere in programma un nuovo incontro tra Florent Ghisolfi e il suo entourage per arrivare all'intesa finale. Questo perché l'ex Benfica per essere in città, ha interrotto le vacanze con la moglie. Inoltre, Svilar è stato intercettato all'aeroporto insieme ai suoi agenti, ma, non ha ovviamente voluto rilasciare dichiarazioni riguardo al suo contratto.

[video width="350" height="197" mp4="https://wp.laroma24.it/wp-content/uploads/2025/06/svilar.mp4"][/video]