L'Arabia Saudita sembra aver posato gli occhi sulla Roma e il pressing dell'Al-Hilal su Angelino potrebbe essere soltanto la prima operazione di una lunga serie. Come svelato dall'edizione odierna del quotidiano, anche Stephan El Shaarawy e Pierluigi Gollini potrebbero salutare il club giallorosso in estate e sia l'esterno sia il portiere sarebbero tentati da un trasferimento in Arabia.

(Il Messaggero)