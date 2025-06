Calciomercato Roma: Frattesi verso la permanenza all'Inter, Chivu lo ritiene centrale nel progetto

La telenovela legata al futuro di Davide Frattesi potrebbe terminare con la permanenza del centrocampista all'Inter e a rivelarlo è il sito dell'emittente televisiva. Il calciatore sembrava a un passo dall'addio, ma la partenza di Simone Inzaghi in direzione Al-Hilal ha cambiato le carte in tavola. Il nuovo allenatore, Cristian Chivu, ha già parlato con il classe '99 e gli ha confermato la centralità nel progetto. Napoli e Roma restano comunque sullo sfondo, ma il futuro di Frattesi sembra essere ancora all'Inter.

(sportmediaset.mediaset.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE