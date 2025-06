Calciomercato Roma, possibile nuovo tentativo per Frattesi: può partire per 30-35 milioni più bonus

Dopo gli impegni con la Nazionale, Davide Frattesi tornerà a Milano per unirsi all’Inter in vista del Mondiale per Club sotto la guida del nuovo allenatore Cristian Chivu. Il suo futuro resta incerto: con Inzaghi sarebbe sicuramente partito, mentre il cambio in panchina apre a una possibile conferma. Il tecnico rumeno lo stima, ma la dirigenza è disposta a cederlo per un’offerta da 30-35 milioni più bonus, decisamente meno rispetto ai 50 richiesti a gennaio.

Nel frattempo arrivano conferme sull'interesse del Napoli di Conte, mentre la Juventus si è defilata dopo l’addio di Giuntoli. Chi potrebbe rifarsi sotto è la Roma, ma l'ex Sassuolo ha estimatori anche in Premier League e in Liga.