Calciomercato Roma: Darboe offerto a Pisa e Cremonese

Il futuro di Ebrima Darboe potrebbe essere nuovamente lontano da Roma. Nei giorni scorsi il centrocampista è stato avvistato al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per svolgere delle terapie in seguito all'infortunio rimediato nel corso della sua avventura in prestito al Frosinone, ma la permanenza nel club giallorosso sembra essere soltanto di passaggio. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il calciatore classe 2001 potrebbe giocare comunque in Serie A ed è stato offerto a Pisa e Cremonese.

(Il Messaggero)