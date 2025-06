Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche Nottingham Forest e Francoforte su Mikautadze. Il Lione chiede almeno 25 milioni

Numerosi club sono pronti ad approfittare della difficile situazione economica del Lione, retrocesso in Ligue 2 a causa dei debiti. Tra i calciatori più interessanti dell'OL c'è sicuramente Georges Mikautadze, seguito da molte società europee. Come riportato dal portale britannico, gli ultimi club che si sono mossi per il centravanti georgiano sono Roma, Nottingham Forest ed Eintracht Francoforte. Nelle prossime settimane il numero di pretendenti potrebbe aumentare ulteriormente, ma al momento non sono state presentate offerte ufficiali. Nonostante la retrocessione, il Lione non è intenzionato a fare sconti e continua a chiedere almeno 25 milioni di euro.

