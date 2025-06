Abraham è in uscita, occhi su Mikautadze

Il gol allo scadere in finale di Supercoppa Italiana a Riyadh potrebbe aver fatto scattare la scintilla per Tammy Abraham tra gli addetti ai lavori del campionato arabo. Non servono cifre da capogiro per portarlo via dall'Europa, né come cartellino né tantomeno per lo sti-

pendio, ma può essere una grande rivelazione in un campionato dove può fare la differenza. [...] Nel frattempo lo Zenit sta facendo un tentativo, ha offerto alla Roma una ventina di milioni di euro e al ragazzo lo stipendio che percepisce alla Roma (5 milioni), ma difficilmente l'affare andrà in porto. Tammy volerebbe volentieri invece negli Emirati o negli Stati Uniti, e la situazione è da monitorare con grande attenzione. Il Milan non si è più fatto sentire, e in Serie A nessuno è disposto a prenderlo a quelle cifre.

Qualora Abraham dovesse lasciare Roma, il possibile sostituto potrebbe essere quel Georges Mikautadze già seguito la scorsa estate. La retrocessione del Lione complica la sua permanenza, e ha una valutazione di una decina di milioni inferiore rispetto a un anno fa, quando il dub francese lo prese per trenta milioni dal Metz. Uomo d'area col fiuto del gol, ma anche trequartista al lavoro per la squadra. Innesca gli esterni e apre gli spazi per i centrocampisti grazie alla sua visione di gioco, la protezione del pallone e la velocità in ripartenza col pallone tra i piedi. Chi lo prende fa un affare.

