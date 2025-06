Dopo l'interesse del Torino, anche il Bologna segue con interesse Tommaso Baldanzi. Come scrive il quotidiano bolognese, il club rossoblu avrebbero chiesto delle informazioni alla Roma per l’ex Empoli. Non da escludere un possibile inserimento di Lucumi nella trattativa, il difensore colombiano piace molto a Gasperini.

(Il Resto del Carlino)