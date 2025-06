Era nell'aria ormai da diversi giorni, ma ora c'è anche l'ufficialità, confermata dall'esperto di calciomercato: Mario Pasalic continua la sua esperienza con la maglia dell'Atalanta iniziata ormai sette anni fa. Nonostante alcune indiscrezioni che parlavano di un possibile approdo alla Roma di Gian Piero Gasperini infatti il centrocampista croato ha rinnovato il suo contratto per altri tre anni, decidendo quindi di non lasciare il club bergamasco a parametro zero.

(gianlucadimarzio.com)

