Calciomercato Roma: Gasperini potrebbe portare anche Pasalic in giallorosso

Il futuro di Gasperini all'Atalanta è seriamente in dubbio, col tecnico che nelle ultime ore viene dato come il favorito per la successione di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. E potrebbe non essere il solo a seguire la rotta da Bergamo a Roma.

Pasalic, infatti, ha il contratto in scadenza e l'Atalanta ha già proposto il rinnovo al centrocampista che ha compiuto 30 anni lo scorso febbraio. Ma Gasperini potrebbe anche chiedergli di seguirlo alla Roma nella sua nuova avventura.

(alfredopedulla.com)

