Calciomercato, la Fiorentina chiede 4/5 milioni di sconto per Gudmundsson: 'no' del Genoa

Continua la telenovela legata al futuro di Albert Gudmundsson, seguito anche dalla Roma in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione "Calciomercato - L'originale", la Fiorentina non è intenzionata a riscattare l'attaccante islandese per 19 milioni di euro, motivo per cui pagherà come penale al Genoa altri 2 milioni oltre ai 5 spesi per il prestito. La Viola ha chiesto però al Grifone uno sconto di 4/5 milioni rispetto all'accordo stabilito precedentemente per l'acquisizione a titolo definitivo, ma i rossoblù non sono disposti a concederlo e al momento le parti sono lontane.

(Sky Sport)