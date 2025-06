Calciomercato Roma, il Milan saluta Abraham: "Doppia cifra di gol e massimo impegno ogni minuto! Grazie, Tammy" (FOTO)

Termina ufficialmente l'avventura di Tammy Abraham al Milan. Arrivato la scorsa estate in prestito secco dalla Roma, il centravanti inglese non è riuscito a imporsi ma ha messo a referto numeri positivi: 10 reti e 7 passaggi vincenti in 45 partite tra tutte le competizioni e una Supercoppa Italiana vinta grazie anche a una sua rete in finale contro l'Inter. Tramite un post sui social la società rossonera ha comunicato l'addio dell'attaccante e il conseguente ritorno nella Capitale: "Doppia cifra di gol e massimo impegno ogni minuto! Grazie, Tammy".

Difficilmente Abraham resterà alla Roma e sulle sue tracce c'è lo Zenit, che ha offerto 20 milioni di euro al club giallorosso e 5 a stagione al centravanti, il quale però non è convinto della destinazione.