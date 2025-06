Lo Zenit ha presentato un’offerta da 20 milioni per Tammy Abraham, questa la notizia resa nota dall'esperto di calciomercato durante la trasmissione serale. Il club russo ha proposto un triennale da 5 milioni a stagione all’attaccante, tuttavia non convinto dalla destinazione e appare difficile che possa accettare. Domani è in programma una call tra lo Zenit e l'agente.

(Sky Sport)