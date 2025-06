Calciomercato, Bijol al Leeds: accordo raggiunto con l'Udinese per 22 milioni

Jaka Bijol sarà un nuovo giocatore del Leeds United. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano il club inglese e l'Udinese hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento del difensore centrale sloveno. L'operazione si attesta su una cifra di 22 milioni di euro, bonus inclusi. Anche i termini personali tra Bijol e il Leeds sono stati definiti, con il giocatore atteso a breve per le visite mediche prima della firma ufficiale.

Questa notizia chiude di fatto la possibilità di un possibile approdo di Bijol alla Roma. Il nome del difensore sloveno, infatti, era stato accostato ai giallorossi nelle scorse settimane come possibile rinforzo per il reparto arretrato.

??? EXCLUSIVE: Leeds United agree deal to sign Jaka Bijol from Udinese, club to club deal done and here we go!

Agreement for €22m transfer fee add-ons included and personal terms also in place for centre back to join #LUFC.

New defender set for medical soon. pic.twitter.com/Mh5jGILk8n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2025