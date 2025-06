Nessun contatto per Beukema, sempre viva la pista Bijol dell'Udinese

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - Nella Capitale il mercato inizia a entrare nel vivo. Gian Piero Gasperini ha iniziato a frequentare Trigoria e nelle prossime ore è attesa l'ufficialità, ma, tra le mura del quartier generale giallorosso il nuovo tecnico insieme a Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri, stanno già iniziando a pianificare le mosse di mercato.

Con i soli Evan Ndicka e Gianluca Mancini, Ghisolfi e Ranieri sono al lavoro per portare nuovi giocatori. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse per Sam Beukema, ma, da quanto appreso nelle ultime ore la Roma non ha avuto nessun contatto né con il suo entourage e né con il club rossoblù. Rimane viva, invece, la pista che porterebbe a Jaka Bijol, centrale dell'Udinese. Lo sloveno è un calciatore molto duttile e può giocare sia fa braccetto del terzetto difensivo o da centrale in una difesa a 4. Il calciatore è in scadenza nel 2027 e i friulani lo valutano tra i 20 e i 25 milioni di euro. [...]

