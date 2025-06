Calciomercato: Angelo Gomes a un passo dal Marsiglia. Contratto triennale

Angel Gomes è stato a lungo nei discorsi sul mercato della Roma, compreso un articolo di questa mattina che lo segnalava tra i possibili rinforzi per il centrocampo che andrà a disposizione di Gasperini. Ma il classe 2000, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il suo contratto con il Lille, proseguirà la sua carriera in Francia, con un accordo triennale ormai trovato col Marsiglia di De Zerbi. Nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche.

??⚪️ Formal steps of Angel Gomes’ move to Olympique Marseille are set to be resolved in the upcoming days.

Medical tests will follow ahead of three year deal to be signed. pic.twitter.com/kfllupK1p1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2025