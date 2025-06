Il giorno di Gasp: via alla svolta

Una full immersion per programmare il futuro. Gian Piero Gasperini ha trascorso sette ore a Trigoria insieme a Ranieri e Ghisolfi. Il nuovo tecnico ha visitato il centro sportivo e ha posato per le foto di rito. Ha già studiato la rosa e sta avanzando delle richieste in vista del mercato: un difensore centrale, due esterni, un trequartista e un attaccante. [...] Il tema sulla difesa è attuale, sia per lo stallo che si sta vivendo con il rinnovo di Svilar, sia per il ritorno di Kumbulla ed Hermoso da valutare e in caso piazzare. Giocando con la linea a 3 e disputando 3 competizioni, il tecnico avrebbe bisogno di almeno quattro titolari da girare e Ndicka e Mancini non bastano. [...] Tra i nomi in lista c'è quello di Jhon Lucumi, centrale del Bologna. Gli emiliani sono pronti a cederlo, ma, avrebbero già rifiutato un'offerta da 15 milioni di euro del Bournemouth. [...] In parallelo, si sta lavorando su Leonardo Balerdi del Marsiglia, centrale classe '99 e valutato circa 20 milioni di euro e su Sam Beukema valutato circa 30 milioni di euro. Per la trequarti c'è l'idea Chavez, 18enne del Bayern Monaco e Angel Gomes del Lille. Occhi anche su Sven Mijnans dell'AZ Alkmaar. Davanti tornerà Abraham, ma, gli verrà trovata un'altra sistemazione. Le intenzioni sono quelle di riproporre lo scambio con Saelemaekers. I fari sono puntati su Raspadori e Woltemade, che però è valutato 40 milioni dallo Stoccarda.

(Il Messaggero)