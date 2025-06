Bologna, Lucumi: "Qui sono felice. Futuro? Vivo alla giornata, ma mi piacerebbe giocare in top club come Manchester City o Real Madrid" (VIDEO)

GOL CARACOL - Jhon Lucumi, difensore centrale del Bologna, è uno dei principali obiettivi di mercato della Roma in vista della nuova stagione. L'affare però appare molto complicato, dato che i felsinei sono disposti a lasciarlo partire soltanto in caso di pagamento della clausola rescissoria da 28 milioni di euro. Intanto il giocatore colombiano ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva e tra i vari temi trattati ha parlato proprio del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni.

Cosa ne pensi delle voci che ti vorrebbero all'Inter o al Real Madrid?

“Essere accostato a queste squadre dà molta gioia ed è gratificante. I calciatori lavorano per far sì che queste squadre possano notarci e puntare sul talento che abbiamo. Ma la verità è che si tratta solo di voci, al momento non c'è nulla. Sto lavorando per far sì che queste cose possano accadere. Credo che Dio e il tempo porteranno grandi benedizioni, ma allo stesso tempo sta anche a me e devo continuare a lavorare sodo e a dare il massimo in ogni partita. Credo che queste cose accadranno se Dio lo permetterà”.

Futuro al Bologna?

“Ora devo tornare a Bologna, ho un contratto con il club. Io vivo alla giornata, non so cosa succederà ma al momento il mio presente è Bologna. Io e la mia famiglia siamo molto felici lì e questo mi fa stare bene. Comunque non sappiamo cosa accadrà, andiamo avanti giorno per giorno e aspettiamo quello che succederà”.

Da bambino in quale squadra sognavi di giocare?

"In Colombia tifo per il Deportivo Cali, ma all'estero non so... Mi piacerebbe giocare per il Manchester City, l'Arsenal, il Liverpool, il Real Madrid o il Barcellona. Sono club che solo a nominarli mi emozionano molto. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Speriamo che questi sogni possano realizzarsi".

Torneresti al Deportivo Cali?

"Mi piacerebbe molto, sarei davvero felice. Io e la mia famiglia siamo tifosi del Deportivo Cali e proprio quel club mi ha lanciato nel mondo del calcio. Questa squadra sarà sempre nel cuore e rappresenta la prima opzione in caso di trasferimento. Il mio obiettivo è terminare la carriera al Deportivo Cali".