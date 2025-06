Calciomercato Roma, il Bologna non fa sconti per Lucumí: via solo per i 28 milioni della clausola

La Roma continua a inseguire Jhon Lucumí per rinforzare il pacchetto arretrato. Il difensore colombiano, gradito a Gasperini, piace anche al nuovo ds Massara, come riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato - L'originale. Non sarà però un'operazione facile, dal momento che il Bologna pare irremovibile sulla sua richiesta e non fa sconti: per lasciar partire il proprio centrale infatti i felsinei chiedono i 28 milioni della clausola esercitabile entro il 15 luglio.

(Sky Sport)