Bologna, Beukema: "Futuro? Ho le mie ambizioni e voglio il massimo. Se quel treno dovesse passare, potrei saltarci sopra"

ESPN.NL - Sam Beukema, difensore centrale del Bologna, ha rilasciato un'intervista al portale e tra i vari temi trattati ha parlato del suo futuro. Il calciatore olandese ha attirato l'interesse di numerosi top club tra cui Napoli e Roma, ma al momento non si registrano contatti con i giallorossi. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi piace l'emozione degli italiani. Anche lo stile di calcio mi si addice, è molto tattico ed è a un livello leggermente superiore rispetto a quello olandese. Mi piace la vita lì e il cibo è delizioso. Mi sto divertendo moltissimo in Italia. In Serie A ho imparato alcune cose a cui non avevo mai pensato come difensore ai tempi dell'Eredivisie. È un bel campionato, soprattutto per un difensore, e ti permette di crescere ulteriormente".

Futuro?

"Vedremo se arriverà qualcosa di veramente bello perché, ovviamente, ho i miei obiettivi e le mie ambizioni personali. Voglio ottenere il massimo e se il treno passa davvero, potrei saltarci sopra. Se sarà quest'estate o l'anno prossimo, bisognerà vedere".

