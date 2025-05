Gasperini: la proprietà americana non ha gradito le parole di ieri

Al termine dell'ultima giornata di campionato, Gian Piero Gasperini ha risposto così alle domande sul futuro dell'Atalanta: "Per una volta in nove anni dovrò abbassare l'asticella, non so se sarà accettato o meno. Forse nell'ultimo anno si è creata qualche crepa, qualche visione diversa, ma tutto è superabile".

Come riporta l'esperto di calciomercato, però, le parole dell'allenatore non sono state gradite dalla proprietà, in particolare dal lato americano. Per Gasperini c'è una proposta di rinnovo da 48 ore sul tavolo.