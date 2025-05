Atalanta, Gasperini: "Resto? Vediamo. Sarà difficile ripetersi, dovrò abbassare l’asticella..."

Al termine della sfida contro il Lecce, Gian Piero Gasperini ha parlato del suo futuro. Queste le parole del tecnico dell'Atalanta, accostato anche alla Roma:

Resta all’Atalanta?

“Adesso vediamo. Abbiamo chiuso questo campionato. Ho visto lo striscione e inizialmente ho pensato: ‘Ok, me ne devo andare’. Invece avevano voglia di scherzare…”.

Cosa ha pensato in quel momento?

“Che me ne sarei dovuto andare. Quando la gente ti scrive ‘vattene’ non c’è più dubbio. Invece stavano scherzando”.

(Dazn)

Il tecnico ha poi aggiunto ulteriori parole in conferenza stampa: "Non è stato un bello scherzo, poi avevano voglia di scherzare (ride, ndr). Questa sera era una giornata di festa. Fino all'anno scorso ero convinto di poter alzare l'asticella, a parte l'Inter potevamo giocarcela alla pari con tutte quante. Credo che lo abbiamo fatto, ci è andato davanti il Napoli, forse con un po' meno sfortuna, mi riferisco agli infortuni, c'erano tutte le condizioni per provare ad essere vicini. Credo che i ragazzi abbiano fatto il massimo, 74 punti sono veramente tanti. Abbiamo messo in fila Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina, Bologna...è un merito straordinario da parte di tutti, abbiamo fatto un percorso meraviglioso. Dopo anni credo che sarà molto difficile ripetersi, la Champions penso sia qualcosa di davvero complicato, dovremmo confrontarci proprio su questo. Io credo in questo momento di non essere più capace di rimanere su questo livello: ora bisogna rifondare con umiltà, io ritengo che raggiungere la Champions sia qualcosa di alto. Per una volta in nove anni dovrò abbassare l'asticella, non so se sarà accettato o meno. Forse nell'ultimo anno si è creata qualche crepa, qualche visione diversa, ma tutto è superabile".