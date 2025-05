Espirito Santo: "Futuro? Non voglio perdere tempo con queste cose, sto pensando alla partita"

Nuno Espirito Santo, tecnico del Nottingham Forest e nome accostato negli scorsi giorni alla panchina della Roma, ha dribblato le domande sul suo futuro in vista della decisiva sfida di Premier League contro il Chelsea. In conferenza stampa, l'allenatore portoghese è apparso totalmente concentrato sull'imminente spareggio che potrebbe valere la qualificazione alla prossima Champions League per la sua squadra, attualmente settima ma con la possibilità di scavalcare proprio i Blues in caso di vittoria.

Interrogato sulle voci di mercato e su cosa farà il prossimo anno, Espirito Santo ha risposto: "Pensi che voglio perdere tempo con queste cose? Sto pensando a preparare la partita per trovare le migliori soluzioni. Nient'altro".