Ranieri rifiuta ancora il rinnovo. La Roma contatta Espirito Santo

A vuoto l'affondo per Cesc Fabregas e anche De Zerbi resterà a Marsiglia. A fine maggio la Roma sembra essere tornata al punto di partenza. Esattamente a novembre, quando annunciò Claudio Ranieri. Dopo sei mesi di sondaggi, incontri, suggestioni e strategie, la società giallorossa ha provato di nuovo a convincere l'allenatore a restare in panchina per un'altra stagione. Il tentativo è avvenuto prima della partita contro il Milan e non è stato il primo nelle ultime settimane. Sir Claudio ha detto no. (...) Nel frattempo, il casting non si è ancora chiuso. In testa alla lista di Ranieri c'è sempre stato Gian Piero Gasperini. È il nome che più ha convinto il tecnico romano, che ne apprezza la struttura di gioco, la mentalità e l'affidabilità. La trattativa è andata avanti a lungo, tra richieste economiche - l'attuale contratto con l'Atalanta supera i 5 milioni con bonus - indicazioni di mercato e pretese dirigenziali. Ma Gasperini ha scelto la prudenza: «Io nuovo al-lenatore della Roma? Non si può, perché c'è un allenatore troppo for-te e magari cambia idea...». Nessuna chiusura, ma solo un'altra attesa. Più che un'alternativa, Klopp è stato un sogno. Alimentato da video, indizi, suggestioni da social e ricostruzioni fantasiose. Poi è arri-vata la smentita, secca, dell'agente dell'allenatore. (...) Francesco Farioli si è appena separato dall'Ajax ed è disponibile. Nei mesi scorsi era stato accostato alla Roma, ma a domanda diretta, Ranieri aveva risposto così: «Aspetterà». (...) C'era stato un affondo, serio, anche per Cesc Fabregas, protagonista della promozione del Como in Serie A. I contatti si erano fatti stretti, ma la proprietà indonesiana del club lombardo ha rilanciato con un'offerta forte sul mercato e un progetto tecnico cucito a misura su Cesc. Infine Ancelotti, evocato più nei bar che a Trigoria. Dopo l'addio al Real Madrid, ha firmato per il Brasile. Nelle ultime ore è emersa la pi-sta che porta a Nuno Espirito Santo. Secondo i media spagnoli, la Roma avrebbe già formulato un'offerta biennale al tecnico del Nottingham Forest, impegnandosi a costruire una squadra competitiva nel breve periodo. (...)

(La Repubblica)