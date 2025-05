Calciomercato, ufficiale: risoluzione consensuale del contratto tra Ancelotti e il Real Madrid. Domani l'ultima partita da allenatore dei Blancos (COMUNICATO)

Ora c'è la conferma anche del Real Madrid: l'avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Blancos terminerà ufficialmente dopo la partita casalinga contro la Real Sociedad, in programma domani alle ore 16:15. Il futuro dell'allenatore è già deciso e ad attenderlo c'è la nazionale brasiliana. Ecco il comunicato del club madrileno: "Il Real Madrid C. F. e Carlo Ancelotti hanno raggiunto un accordo per porre fine al suo incarico di allenatore del Real Madrid. Il nostro club desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a una delle grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale.

Carlo Ancelotti ha guidato la nostra squadra in uno dei periodi di maggior successo dei nostri 123 anni di esistenza ed è diventato l'allenatore con il maggior numero di titoli nella nostra storia: 3 Champions League, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 2 Liga, 2 Coppe del Re e 2 Supercoppe di Spagna. In totale, 15 titoli nelle sei stagioni in cui ha fatto parte del nostro club.

Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: “Carlo Ancelotti fa ora parte della grande famiglia madrilena per sempre. Siamo orgogliosi di aver potuto avere un allenatore che ci ha aiutato a raggiungere tanti successi e che ha anche rappresentato i valori del nostro club in modo esemplare”.

Domani il Santiago Bernabéu gli renderà omaggio in quella che sarà l'ultima partita di Carlo Ancelotti come allenatore del Real Madrid.

Il Real Madrid augura a lui e alla sua famiglia le migliori fortune in questa nuova fase della sua vita".

(realmadrid.com)

