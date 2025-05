Calciomercato, dall'Inghiliterra: Ancelotti sarà il ct del Brasile

È arrivata la svolta definitiva nel futuro di Carlo Ancelotti: l'allenatore italiano sarà il prossimo commissario tecnico del Brasile, secondo quanto riportato dal giornalista David Ornstein di The Athletic FC.

Il tecnico 65enne lascerà il Real Madrid dopo l'ultima partita di campionato contro la Real Sociedad e inizierà il suo nuovo incarico con la nazionale verdeoro il 26 maggio. I contratti sono stati firmati al termine di negoziazioni definite "cordiali", guidate da Diego Fernandes per conto della Federazione calcistica brasiliana (CBF). Si chiude così una lunga telenovela di mercato, con Ancelotti pronto a iniziare la sua avventura alla guida della Seleção.

? EXCL: Carlo Ancelotti appointed head coach of Brazil. 65yo Italian to leave Real Madrid after final La Liga fixture vs Real Sociadad + start new job on May 26. Contracts signed following cordial negotiations led by Diego Fernandes for CBF @TheAthleticFC https://t.co/oc9MYsJ2mM

— David Ornstein (@David_Ornstein) May 12, 2025