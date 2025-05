Calciomercato: Ten Hag dice sì al Bayer Leverkusen, si attende la decisione del club tedesco

Novità importanti sul futuro di Erik ten Hag, nome che nelle scorse settimane era stato accostato anche alla panchina della Roma, soprattutto durante la sua visita nella Capitale. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il tecnico olandese avrebbe dato la sua disponibilità al progetto del Bayer Leverkusen, accettando un contratto biennale.

Nonostante il "sì" di Ten Hag, la decisione finale spetta ora al club tedesco, che ha dialogato anche con altri candidati per la propria panchina. Tuttavia, l'ex allenatore del Manchester United avrebbe indicato il Bayer Leverkusen come sua priorità assoluta.

Sullo sfondo resterebbe l'Ajax, pronto a inserirsi qualora la trattativa con i tedeschi non dovesse concretizzarsi, dopo la scelta di Farioli di non proseguire sulla panchina del club.

? Understand Erik ten Hag said yes to Bayer Leverkusen project on a two year contract.

He’s now waiting for club decision as they spoke to several candidates…

…but ETH gives priority to Bayer 04, with Ajax waiting in the background. pic.twitter.com/Nh9OcSwedo

