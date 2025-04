Roma-Juventus: ten Hag arrivato all'Olimpico. L'entourage dell'allenatore esclude i contatti con i giallorossi (VIDEO)

Ad assistere a Roma-Juventus ci sarà anche Erik ten Hag. L'ex allenatore del Manchester United era stato avvistato in mattinata per le strade della Capitale e ora, secondo quanto riportato dal quotidiano italiano, vedrà da vicino anche il big match tra le due squadre. La presenza dell'ex Ajax, però, sembrerebbe non essere legata alla panchina giallorossa, ma, una semplice visita da spettatore. Inoltre, anche l'entourage del tecnico esonerato lo scorso 28 ottobre, ha smentito un possibile contatto con i Friedkin.

(corrieredellosport.it)

VIA ALLA NEWS ORIGINALE

A poco più di un'ora dalla partita Erik ten Hag è arrivato allo Stadio Olimpico. Telecamere dei giornalisti non gradite da chi era al fianco dell'allenatore, con il tecnico che si è subito diretto verso la tribuna senza rilasciare dichiarazioni.