Calciomercato, niente Roma per Valverde: ufficiale il rinnovo con l'Athletic Club fino al 2026 (COMUNICATO)

Ernesto Valverde non sarà il prossimo allenatore della Roma. Come annunciato dall'Athletic Club tramite un comunicato ufficiale, il tecnico ha rinnovato il proprio contratto con il club basco fino al 30 giugno 2026. Il sessantunenne era stato accostato alla panchina giallorossa nelle ultime ore come soluzione estera, soprattutto in seguito allo scambio del pizzino consegnato proprio da Claudio Ranieri al termine di Athletic-Roma del 13 marzo. Ecco la nota: "Il leggendario Ernesto Valverde continua a guidare l'Athletic Club. L'attuale allenatore ha accettato la sfida di gestire la prima squadra maschile per il decimo anno. Ciò significa che Ernesto, l'ultimo allenatore ad aver portato l'Athletic in Champions League, guiderà la squadra al ritorno nella massima competizione europea, un risultato ottenuto grazie a un'indimenticabile annata in cui l'Athletic si è classificato al quarto posto in Liga - ottenendo anche la qualificazione alla Supercoppa di Spagna della prossima stagione - e si è reso protagonista di un percorso sensazionale fino alle semifinali di Europa League. Il nuovo accordo, valido fino al 30 giugno 2026, è stato firmato venerdì pomeriggio al San Mames insieme al presidente del club Jon Uriarte e al direttore Mikel González.

'È una sfida importante', ha dichiarato. 'Sento una grande responsabilità nei confronti della squadra e delle persone che lavorano qui. Quando siamo tutti uniti siamo una squadra forte, vedremo fino a dove possiamo arrivare. Dobbiamo continuare a competere, cosa che l'Athletic fa sempre. Disputare la Champions League è estremamente emozionante. È una competizione molto dura e spero che tutti si divertano. È un altro obiettivo che dobbiamo raggiungere'".

(athletic-club.eus)

