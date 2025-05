Sarri no, Montella in corsa. Valverde scelta straniera

La Roma ha scelto. Il nuovo allenatore è stato individuato, ai vertici del club la decisione è stata presa e ora si attende solo il momento opportuno per renderla pubblica. (...) La scelta è già stata fatta e toccherà a Dan Friedkin decidere quando ufficializzarla. Nelle ultime ore è tornato a circo-lare con forza il nome di Maurizio Sarri. Una cometa durata il tempo di una smentita da parte del club giallorosso che ha fatto sapere come l'ex tecnico della Lazio non sia mai stato contattato dalla Roma. Un altro nome da depennare, dopo quello di Allegri e le uscite di scena di Fabregas (rimarrà a Como) e Italiano. Sullo sfondo resta sempre il nome di Gian Piero Gasperini. (...) Tra i nomi c'è anche quello di Ernesto Valverde, il tecnico dell'Athletic a cui Ranieri consegnò il famoso pizzino al fischio finale di Roma-Bilbao. Lo spagnolo, molto stimato da Sir Claudio, ha infatti il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e si propone come la scelta estera su cui costruire la Roma del futuro. Infine c'è Montella. Un nome "nascosto" alla luce del sole e mai davvero smentito. L'allenatore resta in corsa per la panchina giallorossa (...)

(La Repubblica)