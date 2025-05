Tutti pazzi per Cesc Fabregas. L'allenatore del Como ha stupito tutti e sulle sue tracce non c'è soltanto la Roma, che avrebbe già l'accordo verbale con lui in attesa di un'apertura da parte del Como. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, il tecnico spagnolo avrebbe sul piatto un'offerta da parte del Milan e in caso di addio di Simone Inzaghi (che ha ricevuto una proposta faraonica dall'Al-Hilal) anche l'Inter potrebbe fiondarsi su Fabregas.

(Il Messaggero)