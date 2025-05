Sfuma il sogno Champions. Fabregas è il prescelto

L'ultima immagine è quella di Claudio Ranieri che abbraccia uno ad uno tutti i suoi calciatori e saluta il calcio dopo 501 panchine in carriera in Serie A. Fine della carriera sportiva e, da oggi, inizio del nuovo ruolo di senior advisor. Sul campo la sua Roma batte 2-0 il Torino, con i gol di Paredes e Saelemaekers e chiude il campionato al quinto posto. Sfumato il sogno Champions, nonostante l'altalena di emozioni a Venezia che ad un quarto d'ora dalla fine del campionato stava regalando il quarto posto ai giallorossi. La Roma il prossimo anno giocherà ancora una volta in Europa League, che non ha i fasti della coppa più importante ma abbastanza per parlare comunque di miracolo. [...]

La prima mossa sarà quella di scegliere il nuovo allenatore e tutte le strade portano a Cesc Fabregas. E' lui l'uomo su cui la Roma vuole costruire il futuro. Il club giallorosso ha un accordo verbale con l'allenatore spagnolo e nella giornata di ieri il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha contattato i vertici del Como nel tentativo di avviare una trattativa per liberarlo. Per adesso presidente Mirwan Suwarso ha fatto muro, convinto della volontà di Fabregas di rimanere in riva al Lago. [...] Giorni di tira e molla in cui la Roma dovrà decidere se chiudere per Fabregas o virare su un'alternativa. Chiamata Gian Piero Gasperini.

Ma a prescindere dal nome del nuovo allenatore, da oggi la Roma dovrà lavorare anche sul futuro della squadra. Trattenendo i migliori giocatori e blindando i gioielli. Il primo nome sulla lista è quello di Svilar. Il portiere belga, proprio prima della sfida contro il Torino, è stato premiato come miglior portiere della stagione in Serie A. Ma ancora aspetta una proposta di rinnovo. Il suo contratto da 800 mila euro è in scadenza nel 2027 e fino ad oggi il club giallorosso non ha mai avanzato un'offerta concreta. [...] Da oggi inizia un'altra partita, per tentare di ricucire lo strappo con il calciatore e il suo entourage. La Roma dovrà dire chiaramente al calciatore cosa vuole fare questa estate: cessione o rinnovo. Le strade sono due. Con la scadenza - di bilancio - del prossimo 30 giugno che incombe. Anche perché le sirene della Premier si fanno sempre più insistenti, pronte all'assalto del cartellino di Svilar.

L'altro nome è quello di Saelemaekers, protagonista della sfida contro il Torino, che la Roma vuole trattenere anche la prossima stagione. Il belga è in prestito dal Milan e nelle prossime settimane si aprirà la trattativa per il suo acquisto sulla base di 10 milioni di euro, con la speranza (romanista) di inserire nell'operazione il cartellino di Abraham.

(La Repubblica)